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Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, controlli dei Carabinieri: denunce e chiusura attività commerciale

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Castelli Romani – Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, mirati alla prevenzione dei reati in genere e in particolare al contrasto del cosiddetto fenomeno della “mala-movida” nell’area dei Castelli Romani. In poche ore sono stati controllati 70 veicoli e 140 persone, con la denuncia alla Procura della Repubblica di 4 persone sorprese alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore a quello consentito o perché sotto l’influenza di stupefacenti.

Un automobilista di 28 anni è stato invece sanzionato amministrativamente in quanto, all’esito di alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, ma al di sotto della soglia prevista per la punibilità ai sensi della legge penale.

Decine le contravvenzioni elevate per infrazioni varie al codice della strada, con il ritiro di otto patenti di guida e la decurtazione di 60 punti, mentre 8 sono le persone che sono state segnalate alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché sorprese in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana.

Sono stati inoltre effettuati controlli anche alle attività commerciali con l’ausilio dei Carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Roma (NIL); in particolare è stato controllato e sanzionato con un provvedimento di “sospensione dell’attività imprenditoriale” e con oltre 13.000 euro di contravvenzione un autolavaggio operante in Castel Gandolfo, ove è stata accertata la presenza di due lavoratori in nero, privi di tracciabilità retributiva, previdenziale e assicurativa.

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