Addio a Giancarlo Della Millia, il cordoglio del sindaco Burrini e della politica

L’Ex politico di Nettuno aveva 79 anni

Il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini e l’Amministrazione comunale tutta si stringono con profondi affetto alla famiglia di Giancarlo Della Millia, in passato Vice sindaco, Presidente del consiglio comunale e assessore del Comune di Nettuno, che venuto a mancare nella giornata di oggi all’affetto di familiari e amici.

Della Millia, storico Repubblicano, si è distinto negli anni per l’impegno pubblico al servizio della comunità di Nettuno lasciando un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per la serietà e la dedizione. Un abbraccio sentito va alle figlie e alla compagna.

Il Gruppo Forza Italia Nettuno, il Cons. Reg. Fabio Capolei, il Cons. Com. Ivano di Pietro, si stringono con immenso affetto al cordoglio della famiglia dell’amico Giancarlo Della Millia.

Uomo e politico di altri tempi, sempre attento alle esigenze e alle vicissitudini che coinvolgevano la sua amata Nettuno.

Il Coordinatore FI Nettuno

Fabrizio Lanzi

Il PD di Nettuno si stringe con affetto alla famiglia di Giancarlo della Millia,per la scomparsa del loro caro. Uomo che amava Nettuno e che ha dedicatola sua vita all’impegno per la crescita della sua città.La segreteria Enza Combi

COMUNICATO DI CORDOGLIANZE

Il Partito Socialista Italiano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Della Milla, figura storica della politica nettunese e protagonista di una lunga stagione di impegno civico e istituzionale.

Nel corso della sua vita pubblica ha ricoperto con dedizione e senso delle istituzioni i ruoli di Vice Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessore e Consigliere Comunale, distinguendosi come autorevole esponente del Partito Repubblicano a Nettuno. La sua attività è stata sempre contraddistinta da passione politica, serietà amministrativa e attaccamento alla comunità.

Con la sua scomparsa, Nettuno perde un punto di riferimento della propria storia amministrativa e un uomo che ha contribuito in maniera significativa alla crescita democratica e civile della città.

Il Partito Socialista Italiano si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, dei suoi cari e di quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e politico.

Partito Socialista Italiano

Sezione di Nettuno “Franco Gerardi”