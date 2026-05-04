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Marino. Lunedì 4 maggio, Bibliopop ospita lo scienziato Roberto Onofrio con la conferenza: Matematica, Fisica e Geopolitica

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Bibliopop, Lunedì 4 maggio ore 18.00 nostro ospite lo scienziato e docente Roberto Onofrio con la conferenza: Matematica, Fisica e Geopolitica

“Siamo felicissimi di accogliere nuovamente, come nostro ospite, il prof. Roberto Onofrio, scienziato e docente di Fisica. – così annuncia l’appuntamento a Bibliopop il Presidente Sergio Santinelli -. Lunedì 4 alle 18.00 invitiamo con la stessa curiosità e con la medesima stima che già fu tributata in precedenti incontri, a partecipare.”.
Con trepidazione, abbiamo appreso dallo stesso prof. Onofrio, si sta apprestando a svolgere, con l’occasione della sua presenza in Italia in questo periodo, l’unica Conferenza pubblica sul tema “Matematica, Fisica e Geopolitica”. Tema che è stato proposto a Bibliopop e che immediatamente è stata recepita.
I sostenitori e i seguaci delle iniziative di Bibliopop, soprattutto coloro che non hanno avuto modo di assistere a precedenti momenti, possono scegliere di cogliere questa opportunità davvero unica.
La sede ricordiamo è in via U. Bassi a S. Maria delle Mole.

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