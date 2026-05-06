Legalità e sicurezza in classe, i Carabinieri di Ardea incontrano gli studenti del Virgilio

Un’importante iniziativa di sensibilizzazione sul tema della legalità si è tenuta presso la scuola media “Virgilio” di Ardea, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno incontrato gli studenti per promuovere i valori civici e la cultura della sicurezza.

L’incontro è stato tenuto dal Comandante della Tenenza di Ardea, Tenente Giovanni Contieri, che ha affrontato temi di stretta attualità e di rilevante impatto sulla vita dei giovani. L’ufficiale ha trattato argomenti cruciali quali il bullismo, il cyberbullismo e la legalità in generale, ponendo particolare enfasi sul contrasto all’uso di sostanze stupefacenti.

L’evento ha visto anche la partecipazione dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria, che hanno catturato l’attenzione degli studenti con una dimostrazione pratica. La presenza delle unità cinofile ha permesso di illustrare in modo tangibile il fondamentale contributo dell’Arma nella lotta allo spaccio e all’uso di droghe.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “La Cultura della Legalità”, promosso dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito su tutto il territorio nazionale e nello specifico nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e diffondere i principi di legalità e responsabilità.