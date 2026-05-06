L’associazione Infiorata Città di Aprilia inaugura la stagione tra arte, tradizione e partecipazione

Con entusiasmo e grande senso di appartenenza, l’Associazione Infiorata Città di Aprilia ha dato il via alla nuova stagione partecipando a un evento di prestigio nel panorama nazionale: la VI Rassegna dei Maestri Infioratori, svoltasi a Cervaro (FR) dall’1 al 3 maggio 2026.

In uno scenario suggestivo come quello di Piazza Vittorio Emanuele I e delle vie del borgo, l’evento ha trasformato il centro cittadino in un autentico museo a cielo aperto. Protagonista indiscussa è stata l’arte effimera dei tappeti floreali, realizzati con petali di fiori e materiali naturali, capaci di coniugare creatività, tecnica e tradizione.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi gruppi di infioratori provenienti da tutta Italia — Lazio, Liguria, Toscana, Marche, Campania e altre regioni — oltre a una significativa presenza internazionale, rappresentata da una delegazione giunta da Uniejów, in Polonia. Un incontro di culture e stili che ha arricchito ulteriormente il valore artistico e umano dell’iniziativa.

Per l’Associazione Infiorata Città di Aprilia, questa prima uscita stagionale rappresenta molto più di una semplice partecipazione: è il risultato di un lavoro corale fatto di impegno, passione e cura dei dettagli. Dietro ogni composizione floreale c’è la dedizione dei volontari, la progettazione condivisa e la volontà di portare avanti una tradizione che unisce arte e identità territoriale.

La rassegna non si è limitata all’esposizione dei quadri floreali, ma è stata arricchita da numerose attività collaterali: momenti musicali, intrattenimento per tutte le età e stand enogastronomici che hanno valorizzato le eccellenze locali, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per visitatori e partecipanti.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Infiorata di Cervaro APS”, si conferma un appuntamento di riferimento per il settore, capace di promuovere la bellezza dell’arte floreale e di creare occasioni di incontro e scambio tra realtà diverse.

Questa esperienza segna per l’Associazione Infiorata Città di Aprilia un inizio di stagione ricco di significato, ponendo solide basi per un calendario di attività che continuerà a valorizzare il territorio, la tradizione e lo spirito di comunità.

Molte altre saranno infatti le iniziative e gli appuntamenti in preparazione del grande evento cittadino “Aprilia in Fiore 2026”, in programma per il prossimo mese di giugno. A breve verranno comunicate tutte le attività previste, pensate per coinvolgere e rendere protagonista l’intera comunità.

L’evento si preannuncia ricco di novità e momenti di condivisione, grazie alla partecipazione attiva della popolazione locale, delle associazioni cittadine e dei maestri infioratori appartenenti al circuito dell’Associazione Nazionale Infioritalia, di cui l’Associazione Infiorata Città di Aprilia si fregia di far parte.

Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, sostenitori e partecipanti che, con il loro impegno, rendono possibile trasformare ogni iniziativa in un’occasione unica di incontro, valorizzazione e crescita collettiva.