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Ciampino, deposito alimentare svaligiato con la complicità di un magazziniere

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I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato tre uomini, un 53enne romano e due soggetti – padre e figlio – di 67 e 23 anni originari di Fonte Nuova (Rm), gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

In particolare, i Carabinieri dell’Nucleo Operativo e Radiomobile, insospettiti da alcuni movimenti anomali di merce registrati nei giorni passati presso un noto deposito commerciale di Ciampino, hanno sviluppato un servizio di osservazione e pedinamento nel corso del quale è emerso che il capo magazziniere del centro di stoccaggio e distribuzione ha deliberatamente consentito l’ingresso nella struttura di un autocarro con a bordo due complici, ai quali ha poi fornito supporto tecnico ed indicazioni operative per poter trafugare e caricare sul mezzo della merce – generi alimentari del valore di circa 7.900 euro – che aveva preventivamente provveduto ad isolare. Mentre il magazziniere, sprezzante della presenza delle telecamere di sorveglianza dell’azienda e ignaro di essere osservato dai militari, ha ripreso, come se nulla fosse, a svolgere le proprie incombenze, i due complici si sono allontanati con la merce sottratta che hanno poi tentato di ricettare a favore di un cash and carry nel quartiere Prenestino di Roma, venendo però fermati prima che portassero a pieno compimento la loro progettualità criminale.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno denunciato i tre uomini all’Autorità Giudiziaria, mentre l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili dell’azienda di distribuzione all’ingrosso che hanno immediatamente avviato le procedure amministrativo – disciplinari nei confronti del dipendente infedele.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.

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