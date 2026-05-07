Sabato 9 maggio, ad Anzio, la raccolta firme per l’istituzione di Monumento Naturale Marino di Tor Caldara

🏰 Se diciamo “Tor Caldara” diciamo “ricordi d’infanzia” (e anche un pezzo di cuore della nostra associazione): la sua storia nasce nel Paleolitico, attraversa le epoche, vive set cinematografici, battaglie legali di gestione e arriva fino a noi come Area Naturale Protetta.
🍃🪸🌊 L’area marina antistante la Riserva costituisce il naturale prolungamento dell’area protetta boschiva di 44 ettari, compresa la sua recente estensione all’area della Vignarola.
Paesaggisticamente rappresenta un’eccezione nella costa laziale grazie: successione vegetazionale, ricco ecosistema marino (tra cui la Sabellaria alveolata e la Posidonia) e ricolonizzazione di vegetazione dunale.
🪨 Il fronte della falesia è però soggetto a fenomeni costieri erosivi e franosi da mettere a rischio la stabilità di Tor Caldara stessa.
✍🏼 Chiediamo quindi l’istituzione di Monumento Naturale Marino di Tor Caldara: *appuntamento con la raccolta firme per sabato 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso Piazza Pia (Anzio).*