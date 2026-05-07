“Diritti in Comune”, Anzio aderisce alla campagna dell’Unicef

Il Comune di Anzio aderisce alla campagna Unicef-Anci “Diritti in Comune”, in occasione della ricorrenza del 35° anno della convenzione Onu dei diritti del fanciullo. Il sindaco, Aurelio Lo Fazio, ha inviato una lettera di adesione formale, sottolineando come sono già in corso iniziative legate ai bambini e agli adolescenti sul territorio, con il coinvolgimento degli istituti scolastici primari e secondari ma anche con altre attività.

“Come assessorato ai servizi sociali – spiega l’assessore Rita Pollastrini – aderiamo con due incontri pubblici dedicati ai minori. Il primo, ‘Ti racconto l’affido’ ha rappresentato l’avvio di una serie di appuntamenti dedicati all’affidamento familiare per sensibilizzare al tema. Il secondo, che si svolgerà martedì 12 maggio dal titolo ‘Rete inclusiva’, affronterà il tema del disagio psicologico in età evolutiva e la prevenzione della disperazione scolastica. Oggi più che mai – conclude – l’attenzione ai minori e ai loro diritti è un investimento per il futuro”.

“Aderire alla campagna – aggiunge Alessandra Ciotti, assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità – significa mettere davvero al centro i bambini, le bambine e gli adolescenti, ascoltarli e accompagnarli ogni giorno nella crescita, costruendo insieme una comunità più giusta e accogliente”.

“Aderire a questa iniziativa – conclude l’assessore alle politiche giovanili, Valentina Corrado – significa rafforzare il nostro impegno quotidiano per una città sempre più attenta alle nuove generazioni”.