Advaxia Biologics avvia licenziamento per 14 lavoratori. La denuncia dei sindacati

“Advaxia Biologics (ex Advent), parte integrante del gruppo IRBM con sede a Pomezia (RM), una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) specializzata nello sviluppo e produzione cGMP di vaccini e bioterapici ha aperto una procedura di licenziamento per i 14 lavoratori in forza. Negli ultimi mesi, visti i continui segnali di instabilità che si susseguivano (lavoratori che lasciavano l’azienda, gravi ritardi nel pagamento degli stipendi) più volte il sindacato aveva chiesto informazioni sulla situazione, sulle prospettive future ma la risposta dell’azienda era sempre stata che c’era ancora tempo per il confronto. Improvvisamente la situazione è precipitata ed è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. Le trattative per provare a ridurre il numero dei licenziamenti ed individuare un sostegno economico per chi deve lasciare l’azienda, sono state da subito serratissime. L’Azienda ha mostrato più volte confusione sulle scelte da fare, cambiando continuamente posizione sul tavolo di trattativa a conferma della scarsa conoscenza, mostrata ripetutamente in questi mesi, delle relazioni sindacali. Negli ultimi giorni però si era riusciti a trovare un’intesa per la chiusura dell’accordo entro il 30 Aprile, come da richiesta di Advaxia ma per l’ennesima volta abbiamo assistito ad un nuovo dietrofront, lasciando nell’incertezza più totale i lavoratori. Come Organizzazioni Sindacali rimaniamo esterrefatti di tale comportamento alla luce del fatto che la proprietà ha un ruolo apicale in Federchimica e non ci si aspetta da chi firma i contratti nazionali un simile atteggiamento. Sono stati messi in campo dal sindacato i primi strumenti di lotta sindacale e nei prossimi giorni si cercherà di capire se c’è volontà di salvaguardare i lavoratori che fino ad oggi stanno mostrando senso di responsabilità o lasciarli per strada senza nessun supporto o sostegno economico-sociale”.

Così in una nota Filctem Lazio.