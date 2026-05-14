Il Pd di Anzio e Nettuno in Regione contro il depotenziamento del Riuniti

“Come PD Anzio e Nettuno, insieme alle forze progressiste che compongono il coordinamento e insieme al comitato per il punto nascite, ci siamo recati in presidio presso il Consiglio Regionale del Lazio per difendere l’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, oggetto di un progressivo e inaccettabile smantellamento che continua a penalizzare cittadini, pazienti e operatori sanitari del territorio.

Una mobilitazione forte e partecipata, che ha visto la presenza di tanti amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini uniti nella richiesta di salvaguardare e potenziare i servizi sanitari del litorale.

Nel corso della giornata siamo stati ricevuti dapprima da alcuni dei nostri consiglieri regionali del Partito Democratico, insieme ad altri consiglieri del resto delle opposizioni. Successivamente, su richiesta della consigliera Droghei e a nome di tutta l’opposizione di sospendere il Consiglio, una nostra delegazione è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Aurigemma e dalla presidente della Commissione Sanità Savo.

Nel corso dell’incontro, su richiesta dei Sindaci Burrini Lo Fazio e del consigliere Leodori, è stato assunto l’impegno a riferire della questione direttamente al presidente Francesco Rocca e ad organizzare un incontro con i vertici dell’ASL Roma 6, al fine di affrontare concretamente le criticità che stanno colpendo il nostro ospedale, in modo particolare la carenza strutturale di personale, che chiaramente vanifica ogni tipo di intervento compiuto sulla struttura.

Continueremo a mobilitarci affinché il diritto alla salute del nostro territorio venga rispettato e affinché l’Ospedale del Litorale Sud torni ad essere un presidio sanitario adeguato alle esigenze della comunità, soprattutto tenendo conto dell’arrivo della stagione estiva e della grande affluenza di turisti attesa”.

La Segretaria del PD di Nettuno Enza Combi

Il Segretario del PD di Anzio Giovanni Garito

Il Segretario dei GD Anzio e Nettuno Alessandro Lo Rillo