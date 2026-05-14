Nettuno, venerdì 15 maggio l’incontro “Comunicare, analizzare, proteggere. Le basi dell’impresa di domani”

Comunicare, analizzare, proteggere: tre parole chiave per comprendere le sfide dell’impresa di domani e orientarsi in un mondo del lavoro sempre più dinamico e complesso.

Venerdì 15 maggio alle ore 16:00, presso la Sala dei Sigilli del Forte Sangallo, si terrà l’incontro *“Comunicare, analizzare, proteggere – Le basi dell’impresa di domani”*, promosso dall’ITET Emanuela Loi con il patrocinio del Comune di Nettuno e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Relatrice dell’iniziativa sarà Monia Taglienti, Communication Specialist e Impiegata RDP Telecomunicazioni S.p.A. presso il Comune di Nettuno esperta in Transizione Digitale e Comunicazione Istituzionale, che guiderà studenti, cittadini e partecipanti in un approfondimento dedicato alle competenze oggi sempre più richieste nel mondo professionale: la capacità di comunicare in modo efficace, analizzare i contesti e proteggere dati, idee e processi in una realtà economica in continua trasformazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di formazione e confronto sui temi dell’innovazione, della comunicazione e della crescita professionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle competenze trasversali necessarie per affrontare il futuro del lavoro.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dall’Assessore alla Cultura Roberto Imperato, nell’ambito delle attività volte a favorire formazione, crescita culturale e dialogo tra scuola, istituzioni e territorio.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per riflettere insieme sulle competenze, le responsabilità e le opportunità che accompagneranno l’impresa e la società del domani.