Sanità, inaugurate le Case della Comunità “Latina Scalo” e “Borgo Sabotino”

A Latina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha inaugurato le Case della Comunità spoke di Borgo Sabotino e Latina Scalo, e la nuova Unità Operativa di Rianimazione dell’ospedale “Santa Maria Goretti”.

Si tratta di tre nuove strutture strategiche, in continuità con il costante percorso di potenziamento della sanità pontina, oggetti di un investimento di 6.878.060 euro, derivanti da fondi PNRR, con l’obiettivo di offrire ai cittadini la risposta più appropriata in ogni fase del percorso di cura.

Sul fronte ospedaliero, l’inaugurazione della nuova Rianimazione del “Goretti” dota il territorio di un’area critica all’avanguardia, che garantirà elevati standard assistenziali e sicurezza delle cure. L’intervento ha previsto la ristrutturazione del reparto con la realizzazione di nuovi ambienti ottimizzati e ad alta funzionalità, oltre all’efficientamento energetico. Gli spazi sono stati progettati con particolare attenzione ai percorsi assistenziali, alla gestione del rischio infettivo, all’umanizzazione delle cure e al comfort di pazienti e operatori. La struttura, fornita di 16 posti letto, di cui due in isolamento, è configurata come rianimazione polivalente, in grado di rispondere a diverse tipologie di criticità cliniche, anche in virtù di un elevato livello tecnologico delle apparecchiature.