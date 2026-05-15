Confermata la bandiera blu alla città di Anzio 2026

Lo Fazio e Brignone: “Impegno a elevare la qualità dell’ambiente e dell’accoglienza”

Anzio conferma la Bandiera blu della “Fee” (Federazione europea dell’ambiente) che questa mattina è stata consegnata nelle mani dell’assessore Luca Brignone, durante la cerimonia che si è svolta nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche.

“Confermo quanto ho sempre sostenuto e cioè che si tratta di un ottimo biglietto da visita per la città – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – lo sforzo per raggiungere i parametri previsti dalla Fee è quotidiano, il nostro impegno a elevare la qualità dell’ambiente e quella dell’accoglienza è quotidiana”.

“Per ottenere la Bandiera Blu ogni anno la Fee alza l’asticella – ha dichiarato l’assessore Luca Brignone – Oltre al questionario con i tanti progetti in corso e i dati di qualità delle acque rilevati da Arpa Lazio, ormai è diventata consuetudine approvare il Piano di azione triennale per la sostenibilità, con tanti progetti messi a sistema per migliorare l’ambiente e i servizi offerti dalla nostra città. Sappiamo che per quanto riguarda l’aspetto più importante di bandiera blu, ovvero la qualità delle acque di balneazione, ci sono ancora diverse criticità. Abbiamo avviato quest’anno un task force con tutti i soggetti interessati per affrontare quelle più annose, come la bonifica del Fosso dello Schiavo e il depuratore di Colle Cocchino. Il nostro obiettivo è far sì che tutti e 14 i chilometri di costa di Anzio abbiano una qualità eccellente delle acque”.