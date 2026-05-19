Nettuno, sabato 23 maggio a Piazza Segneri, Progetto FAZ3A e uso dell’archeologia

🇵🇸 Il Coordinamento ANAA vi invita alla nuova iniziativa che si terrà sabato 23 maggio a Piazza Segneri, Nettuno, dalle 17:00 alle 22:00.
Durante la serata presenteremo la campagna FAZ3A, un progetto di solidarietà concreta a sostegno del popolo palestinese, con gli interventi dei nostri volontari.
Nel corso dell’iniziativa ci saranno: 🔸 Mostra fotografica
🔸 Relazione archeologica sulla distruzione del patrimonio storico palestinese
🔸 Assaggi di cucina palestinese
⚠️ Prenotazione gradita entro giovedì 21 maggio ai numeri indicati in locandina.
📍 Piazza Segneri – Nettuno
🗓 23 Maggio
🕔 Ore 17:00 – 22:00
Mentre un popolo viene disumanizzato sotto gli occhi del mondo, noi scegliamo di non restare in silenzio.
Essere presenti oggi significa prendere posizione.
Senza ambiguità. Senza complicità.
La Palestina non è sola🇵🇸