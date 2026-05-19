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Nettuno, sabato 23 maggio a Piazza Segneri, Progetto FAZ3A e uso dell’archeologia

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🇵🇸 Il Coordinamento ANAA vi invita alla nuova iniziativa che si terrà sabato 23 maggio a Piazza Segneri, Nettuno, dalle 17:00 alle 22:00.

Durante la serata presenteremo la campagna FAZ3A, un progetto di solidarietà concreta a sostegno del popolo palestinese, con gli interventi dei nostri volontari.

Nel corso dell’iniziativa ci saranno: 🔸 Mostra fotografica

🔸 Relazione archeologica sulla distruzione del patrimonio storico palestinese

🔸 Assaggi di cucina palestinese

⚠️ Prenotazione gradita entro giovedì 21 maggio ai numeri indicati in locandina.

📍 Piazza Segneri – Nettuno

🗓 23 Maggio

🕔 Ore 17:00 – 22:00

Mentre un popolo viene disumanizzato sotto gli occhi del mondo, noi scegliamo di non restare in silenzio.

Essere presenti oggi significa prendere posizione.

Senza ambiguità. Senza complicità.

La Palestina non è sola🇵🇸

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