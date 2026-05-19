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Il Consiglio regionale si illumina di magenta per sensibilizzare sulle patologie gastrointestinali

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“Il Consiglio regionale del Lazio supporta la campagna di sensibilizzazione per le patologie gastrointestinali eosinofile, promossa nel mese di maggio da Eseo Italia (Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile). Per questi motivi, la sede della Pisana si è illuminata di magenta, in occasione della Giornata Mondiale delle Patologie Eosinofile il 18 maggio e della Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila che ricade il 22 maggio. L’obiettivo, tra gli altri, è quello di informare, sensibilizzare sull’importanza di una corretta educazione sanitaria, a partire dalla prevenzione che rappresenta un aspetto centrale, di assoluta rilevanza”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

Roberta Giodice, presidente dell’Associazione ESEO Italia, ha commentato: “Ringrazio a nome di tutti i pazienti il Consiglio regionale del Lazio per aver aderito, con grande spirito di vicinanza e solidarietà, alla nostra campagna di sensibilizzazione. Il coinvolgimento delle istituzioni è fondamentale per diffondere consapevolezza e informazioni corrette ai tanti pazienti, che spesso arrivano alla diagnosi di queste patologie dopo una lunga odissea di peregrinazioni che costano fisicamente, emotivamente ed economicamente. Con questa campagna intendiamo sensibilizzare tutti coloro che hanno la possibilità e la responsabilità di mettere in atto azioni concrete di tutela e miglioramento della qualità della vita dei malati”.

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