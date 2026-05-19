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Aprlia, Libera: “Grazie all’arma dei Carabinieri e alla DDA di Roma per operazione contro la criminalità organizzata”

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“Libera esprime riconoscenza al Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, al suo Comandante Gianluca Piccione e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma per aver disarticolato un importante sodalizio criminale dedito al narcotraffico ed altri affari illeciti. L’operazione condotta nell’ambito dell’inchiesta Assedio a seguito della quale è stato decretato lo scioglimento della città pontina rappresenta un ulteriore segnale della gravità e della profondità del radicamento della criminalità organizzata che interessa il territorio di Aprilia e l’intera provincia pontina.L’ inchiesta di questa mattina conferma inoltre la capacità delle consorterie autoctone di possedere di interagire con la ndrangheta

Gianpiero Cioffredi-referente Libera Lazio e Mario Balzano di libera Aprilia affermano” Nell’esprimere sostegno agli investigatori avvertiamo la necessità di una mobilitazione ampia e permanente delle istituzioni, della scuola, del mondo associativo, delle comunità ecclesiali, del sindacato, dell’impresa sana e di tutti i cittadini che credono nella giustizia sociale e nella democrazia. È necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione educativa, di sostenere chi denuncia e costruire alternative concrete alla cultura dell’illegalità, della sopraffazione e del ricatto. Le mafie prosperano dove ci sono solitudine, disuguaglianze, paura e assenza di diritti. Aprilia e il territorio pontino hanno bisogno di verità, giustizia e corresponsabilità civile”.

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