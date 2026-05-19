Rugby. L’Anzio vince in casa dell’Arnold Ciampino e sale al 6° posto, domenica trasferta ad Avezzano

Con una punizione a tempo quasi scaduto, il Rugby Anzio Club vince per 18 a 16 in casa dell’Arnold Ciampino ottenendo la quarta vittoria nella fase promozione del campionato di serie C.

Sul terreno sintetico di Campoleone le due squadre hanno dato vita ad un incontro molto spezzettato e dalle rare fiammate. L’Arnold Ciampino nei primi dieci minuti passava due volte, prima su punizione e poi su una meta nata da un fortuito rimpallo per il 10 a 0 momentaneo. Botta e risposta dalla piazzola poco dopo, con il parziale che si spostava sul 13 a 3, poi ad una manciata di minuti dal termine della fine della prima frazione di gioco l’Anzio siglava la prima meta con Marchetti, abile a sfruttare un’azione al largo per il 13 a 8. Risultato con il quale le squadre andavano al riposo.

Nella ripresa l’Arnold allungava ancora sul 16 a 8 su punizione, ma da lì in poi i biancazzurri prendevano in mano la partita. Dominando la fase di mischia chiusa, a metà ripresa era un altro giovanissimo, Krzyzak, a finalizzare una lunga fase di possesso nei 22 avversari per il 16 a 15. Nel finale, a due minuti dal fischio conclusivo, Pacchiarotti spediva in mezzo ai pali il piazzato del sorpasso proprio sul fil di lana, sancendo la vittoria per 18 a 16.

Con questo risultato e la contemporanea sconfitta dell’Avezzano in casa delle Fiamme Oro (quest’ultima matematicamente promossa in serie B) l’Anzio risale al sesto posto in classifica, a quota 17. Domenica il quindici anziate sarà atteso proprio dalla trasferta in casa dell’Avezzano (che segue in graduatoria a 14 punti), penultima partita di campionato, a cui farà seguito quella conclusiva del 31 maggio, al termine della quale si terrà anche la classica festa di fine stagione al campo Marconi.

Il prossimo fine settimana vedrà anche tornare in campo le formazioni del settore giovanile per gli ultimissimi impegni stagionali. Sabato le rappresentative Under 8 e 10 saranno di scena ad un torneo a Montevirginio, l’under 14 a Perugia, mentre proprio ad Anzio si terrà la tappa del campionato regionale di touch rugby.