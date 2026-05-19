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A Nettuno la cerimonia per il 50esimo anniversario del Monumento alla pace universale

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Domenica 17 maggio, con una commossa cerimonia è stato celebrato a Nettuno il 50° anniversario dall’inaugurazione del “Monumento alla Pace Universale” realizzato da Amerigo Tot per rendere omaggio a tutti i morti delle guerre nel mondo.

All’evento, organizzato da diverse associazioni, ha preso parte l’assessore allo Sport della giunta Burrini Marco Federici.
Tanti surfisti si sono dati appuntamento ai Marinaretti, di fronte al Monumento e, secondo un antico rito, hanno remato con le loro tavole formando un cerchio per commemorare i defunti, lanciando fiori in mare. Durante l’evento i delegati del Lions Club Anzio Nettuno Host E.T.S. hanno deposto una corona e avviato una raccolta fondi per il restauro del Monumento.

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