Anzio, domenica in piazza torna “Pompieropoli”. La cultura della sicurezza spiegata ai bambini

È in programma domenica 24 maggio “Pompieropoli”, una giornata dedicata alla cultura della sicurezza destinata ai bambini, organizzata dal Comune di Anzio e dai Vigili del fuoco. L’evento si svolgerà in piazza Garibaldi dalle 9,30 alle 18.

L’iniziativa si propone di istruire i bambini sulle corrette modalità di comportamento in caso di pericolo (incendio, fughe di gas, incidenti domestici); sensibilizzare in vista della stagione estiva sui rischi legati all’esposizione solare (colpi di calore) e alla balneazione (correnti marine, shock termici, sicurezza in piscina) e illustrare, attraverso dimostrazioni controllate, le reazioni chimiche elementari che possono generare situazioni di rischio.

“Divulgare la cultura della sicurezza, anche nei piccoli gesti, è fondamentale e abbiamo accolto volentieri questa iniziativa – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – ringrazio i Vigili del fuoco, il personale del Comune che si è adoperato per tutti gli aspetti tecnici, tutti coloro che a vario titolo hanno deciso di collaborare per la riuscita dell’evento”

“È sempre un piacere per noi Vigili del Fuoco trasmettere i valori della sicurezza alle future generazioni e far crescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza delle proprie azioni in caso di pericolo, è il nostro obiettivo principale, senza dimenticare il senso civico e l’aiuto reciproco, fondamentali per ogni comunità – Stefano Febrini, capo reparto titolare del distaccamento di Anzio – In occasioni come queste, nel percorso di Pompieropoli, mettiamo tutto il nostro impegno per trasmettere questi valori in modo chiaro, coinvolgente e duraturo. Un ringraziamento doveroso va al comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Roma che ci ha permesso di essere qui con voi, al Comune di Anzio per l’accoglienza e l’organizzazione ma, soprattutto, grazie ai bambini che con il loro entusiasmo ci ricordano ogni giorno perché facciamo questo lavoro”.