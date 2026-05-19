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Anzio, domenica in piazza torna “Pompieropoli”. La cultura della sicurezza spiegata ai bambini

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È in programma domenica 24 maggio “Pompieropoli”, una giornata dedicata alla cultura della sicurezza destinata ai bambini, organizzata dal Comune di Anzio e dai Vigili del fuoco. L’evento si svolgerà in piazza Garibaldi dalle 9,30 alle 18.

Anzio, domenica in piazza torna “Pompieropoli”. La cultura della sicurezza spiegata ai bambini 1L’iniziativa si propone di istruire i bambini sulle corrette modalità di comportamento in caso di pericolo (incendio, fughe di gas, incidenti domestici); sensibilizzare in vista della stagione estiva sui rischi legati all’esposizione solare (colpi di calore) e alla balneazione (correnti marine, shock termici, sicurezza in piscina) e illustrare, attraverso dimostrazioni controllate, le reazioni chimiche elementari che possono generare situazioni di rischio.

“Divulgare la cultura della sicurezza, anche nei piccoli gesti, è fondamentale e abbiamo accolto volentieri questa iniziativa – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – ringrazio i Vigili del fuoco, il personale del Comune che si è adoperato per tutti gli aspetti tecnici, tutti coloro che a vario titolo hanno deciso di collaborare per la riuscita dell’evento”

“È sempre un piacere per noi Vigili del Fuoco trasmettere i valori della sicurezza alle future generazioni e far crescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza delle proprie azioni in caso di pericolo, è il nostro obiettivo principale, senza dimenticare il senso civico e l’aiuto reciproco, fondamentali per ogni comunità – Stefano Febrini, capo reparto titolare del distaccamento di Anzio – In occasioni come queste, nel percorso di Pompieropoli, mettiamo tutto il nostro impegno per trasmettere questi valori in modo chiaro, coinvolgente e duraturo. Un ringraziamento doveroso va al comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Roma che ci ha permesso di essere qui con voi, al Comune di Anzio per l’accoglienza e l’organizzazione ma, soprattutto, grazie ai bambini che con il loro entusiasmo ci ricordano ogni giorno perché facciamo questo lavoro”.

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