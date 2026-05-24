Lavori su via Genova, verso l’aggiudicazione alla seconda ditta, ma i tempi per l’ininizio del cantiere non sono certi

I lavori di riqualificazione per via Genova a Nettuno (che rientrano nel più ampio piano di rigenerazione urbana) hanno vissuto un iter burocratico e di cantiere piuttosto travagliato, caratterizzato da ritardi e rinvii, che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei residenti che subiscono da tempo i disagi causati dalla chiusura della strada, per il pericolo di crollo rappresentato dallo stato dei manufatti (solai) che coprono il fosso Loricina.

Abbiamo chiesto all’assessore ai Lavori pubblici Luigi Iannone lo Stato dei lavori e i tempi di esecuzione. “I lavori erano stati appaltati alla ditta che aveva partecipato e vinto la gara, ma questa, purtroppo, si è ritirata perché nel frattempo aveva preso altri impegni-spiega l’assessore-abbiamo però già avviato la procedura di affidamento alla ditta arrivata seconda e con questa ci siamo già confrontati”. “Al momento non posso dare tempi certi per l’inizio dei lavori”.