Progetto Civico Italia, forte la presenza di Anzio e Nettuno alla prima assemblea regionale

Onorato: “oltre 100 comitati civici nel Lazio”.

Si è svolta ieri a Roma la prima assemblea regionale di Progetto Civico Lazio, un appuntamento molto partecipato che ha riunito promotori di comitati, amministratori locali, consiglieri comunali e sindaci provenienti da tutte le province del Lazio.

Al centro dell’incontro il consolidamento della rete civica regionale e il rafforzamento di un progetto politico nato appena otto mesi fa ma già presente in quindici regioni italiane e in tutte le province del Lazio.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale di Progetto Civico, Antonio Taurelli, che nel suo intervento ha sottolineato la crescita del movimento: “A marzo eravamo presenti con 50 comitati civici, oggi abbiamo superato le 100 realtà attive in tutto il Lazio. Progetto Civico è ormai presente in tutte le province della regione”. I numeri confermano un crescente interesse attorno a un’esperienza civica che nasce dai territori e che vuole federare energie, competenze e amministratori locali. Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati temi concreti legati all’importanza del civismo, alla necessità di una fiscalità più equa per imprese e lavoratori e alla definizione di un programma economico capace di offrire opportunità ai giovani.

Numerosi gli interventi dei rappresentanti territoriali e degli amministratori locali presenti, tra cui Elettra Ortu La Barbera, presidente della lista civica Latina Bene Comune; Paolo Gasperini, consigliere comunale di Castel Gandolfo; Giovanna Porrino, architetto e promotrice del comitato civico Aprilia; Vincenzo Rinaldi del comitato di Rieti; Andrea Vizzaccaro, consigliere di Cassino; Michele Cardone, consigliere di Anguillara; Giulia Villanucci, ex assessore e promotrice del comitato civico di Poggio Mirteto; Lorenzo Di Paolo del comitato di Monterotondo e il sindaco di Fiano Romano, coordinatore provinciale di Roma.

Ampia anche la rappresentanza del litorale. Per il comitato di Progetto Civico di Anzio è intervenuto il vicesindaco Pietro Di Dionisio, che ha raccontato l’esperienza amministrativa del territorio e l’opportunità rappresentata da Progetto Civico per la Lista Lavinio con Anzio.

Successivamente è intervenuta Marina Aimati, medico di famiglia, presidente del Patto per Nettuno e promotrice del Comitato Salute di Progetto Civico Italia, organismo tematico che lavorerà all’elaborazione di proposte e iniziative in materia sanitaria e che ha già raccolto l’adesione di diversi medici, infermieri e personale sanitario.

Presente anche il neocostituito comitato di Lido dei Pini, promosso da Nazzareno Chiacchierini, medico e presidente del Consorzio di Lido dei Pini.

A concludere l’assemblea è stato l’Assessore di Roma e promotore nazionale di Progetto Civico Italia Alessandro Onorato, che ha ringraziato i partecipanti rilanciando il prossimo appuntamento nazionale del movimento: “Il 12 giugno, al Palazzo dei Congressi, Progetto Civico Italia aprirà una nuova fase organizzativa e politica alla presenza dei principali leader del campo progressista”.

All’iniziativa del 12 giugno saranno presenti i leader nazionali dei partiti progressisti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in dialogo con Alessandro Onorato e i tanti amministratori locali pronti a contribuire al percorso di Progetto Civico Italia.

Comitato Progetto Civico Nettuno – Patto per Nettuno

Comitato Progetto Civico Anzio – Lavinio con Anzio