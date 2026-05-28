Rifiuti Anzio, aggiornamenti sul nuovo servizio. Domani la diretta Facebook

È stata attivata sul sito comunale la pagina dedicata al servizio di raccolta dei rifiuti. I calendari, preannunciati la scorsa settimana, sono stati aggiornati e sintetizzati in 2 pagine per zona per facilitare la comprensione al cittadino. Trova la tua zona e se hai dubbi consulta la mappa e l’elenco delle strade nella seconda pagina di ogni calendario.

“Domani mattina, venerdì 29 maggio, alle 10 ci sarà una conferenza stampa a Villa Sarsina trasmessa in diretta social per spiegare i dettagli del nuovo servizio e i motivi dei cambiamenti – annuncia il sindaco Aurelio Lo Fazio – Stiamo implementando un piano di comunicazione per arrivare in maniera capillare a tutti i cittadini”

L’Assessore all’Ambiente Luca Brignone si sofferma su alcuni aspetti più tecnici.

“1. Innanzitutto ci tengo a ribadire che si tratta di una sperimentazione. Se ci saranno da modificare alcuni aspetti lo faremo senza problemi, purché sia tecnicamente fattibile.

La modalità di raccolta dei rifiuti rimane porta a porta, tranne che per il centro storico e per il verde (sfalci e potature). I giorni di raccolta settimanali sono gli stessi su tutto il territorio per tutti i rifiuti tranne che per il vetro e per il verde. Solamente per questi occorre infatti guardare il calendario della propria zona. Si ribadisce che il vetro continuerà ad essere raccolto porta a porta, mentre per il verde la raccolta sarà mista. Riguardo alle frequenze di ritiro (settimanale per la plastica e quindicinale per il vetro) ci siamo allineati agli altri Comuni per ridurre la quantità di rifiuti e liberare risorse per altri servizi, come quelli ampliati sul centro e sulle attività commerciali, sui ritiri a domicilio di ingombranti, che passano da 5 a 10 al giorno, e sulle attività di pulizia delle strade. Il Centro di Raccolta di Via Goldoni rimane aperto 7 su 7 compreso le domeniche, escluse le altre festività, dalle 8.00 alle 19.00. Il centro di via della Campana il sabato tutto il giorno e la domenica mattina. Presso i centri è possibile conferire sia ingombranti ed elettrodomestici che rifiuti come organico, indifferenziato e verde. Per la raccolta del verde la modalità è mista. In alcune zone è stato esteso il porta a porta tramite i bidoni, già attivo da tempo a Cincinnato. Purtroppo i costi dei bidoni (oltre 1 milione di euro per tutte le utenze con giardino di Anzio) non ci consentono di estenderla, ad oggi, su tutto il territorio.

Per le altre zone è previsto un servizio con punti distribuiti sul territorio. Sarà presente un cassone presidiato da operatori ecologici della società di raccolta Aet nel quale sarà possibile conferire il verde svuotando le proprie buste. In questi punti è possibile accedere anche tramite delega: i giardinieri, mostrando l’attestazione del pagamento TARI del cittadino di Anzio potranno conferire gratuitamente. Inoltre, abbiamo inserito orari pomeridiani per andare incontro alle esigenze dei lavoratori. Dal lunedì al venerdì i punti di raccolta saranno attivi, dal 15 giugno, dalle 16 alle 20. Sottolineiamo a questo proposito che di fatto, mentre prima il rifiuto veniva raccolto ogni 2 settimane, determinando un forte abbandono su tutto il territorio, con il nuovo servizio sarà possibile conferire il verde tutti i giorni presso qualsiasi punto distribuito sul territorio, anche senza rispettare quello di appartenenza della propria zona.”