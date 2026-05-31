A Nettuno il baseball è “patrimonio immateriale” della città

È stata una giornata storica per la città di Nettuno, quella di ieri, sabato 30 maggio. Il consiglio comunale convocato, infatti, in seduta straordinaria, ha riconosciuto, con un voto unanime, il baseball come “Patrimonio culturale immateriale della città ”.

Una sala consiliare gremita all’inverosimile, e fuori su piazza Cesare Battisti, un maxi schermo per i cittadini e per i bambini, le giovani promesse del “batti e corri”. Davanti ad una platea di Campioni del passato, di dirigenti, tecnici, arbitri, e appassionati di quello sport che ha reso Nettuno “la città del baseball”. Il consiglio ha deciso, inoltre, il gemellaggio con Cooperstown nello Stato di New York, sede della Hall of fame. In sala anche Deb Di Maggio, nipote del grande campione americano Joe Di Maggio, il campione del mondo Bruno Conti, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma insieme alla consigliera Emanuela Droghei. Nei loro interventi tutti i consiglieri, senza distinzione di schieramento politico, hanno evidenziato l’alto valore rappresentato dal baseball per la città di Nettuno. Un’occasione per rilanciare il baseball nettunese, riportandolo agli onori che merita.

Il Discorso del Sindaco Nicola Burrini

“Oggi sono qui e vi parlo con una grande emozione perché quello che stiamo facendo per Nettuno e per il baseball è una cosa che ritengo davvero importante e che sono convinto sarà una spinta decisiva per rilanciare la nostra squadra e a far crescere la partecipazione di tutti agli eventi sportivi.

Nettuno, lo sanno tutti, e noi nettunesi lo sappiamo per primi, è la città del baseball.

Questo sport fa parte della nostra storia, della nostra tradizione e della passione che da sempre mettiamo in quello che facciamo. Oggi questo patrimonio di ricordi, di trofei, di successi che sono nel dna di ogni nettunese, hanno finalmente un riconoscimento ufficiale.

Il consiglio comunale di Nettuno infatti è qui riunito per riconoscere il Baseball come Patrimonio culturale immateriale della città di Nettuno per riconoscere ufficialmente quello che qui sappiamo tutti: il baseball ci unisce, ci rappresenta e ha fatto conoscere Nettuno ovunque nel mondo.

Il baseball unisce e crea rapporti di amicizia che ci legano ai valori dello Sport, della fratellanza e della condivisione e del sano tifo per la squadra e i giocatori che ci emozionano sul campo.

Per questo non è un caso che qui oggi, oltre a mettere nero su bianco il valore che ha il baseball per la nostra città, stringiamo anche un nuovo patto di amicizia con una cittadina americana in cui il baseball è importante proprio come qui da noi.

Oggi il Comune di Nettuno sottoscrive, con grande gioia, il Gemellaggio con la citta di Cooperstown e sono certo che i nostri scambi sportivi, culturali e di fratellanza, porteranno ad una crescita importante delle nostre cittadine e delle nostre comunità. Uno speciale ringraziamento lo voglio rivolgere alla Us Commission for the preservation of America’s heritage abroad e alla dottoressa Nancy Berman e alla dottoressa Melanie Resto, che si sono spese tantissimo per riuscire ad arrivare a questo risultato. Lo sport, l’amicizia, i viaggi, sono un dialogo universale e la reciproca conoscenza e amicizia sono la strada migliore per lavorare insieme ad un mondo che tutti noi vogliamo più giusto e più inclusivo. Evviva il baseball, Evviva Cooperstown, Evviva Nettuno”.

