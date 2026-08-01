Sabato 1° agosto, ad Aestas Culturae arriva “Nettuno all’Opera”: il grande melodramma protagonista al Forte Sangallo

Prosegue il cartellone di *Aestas Culturae 2026*, la rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno, con un appuntamento dedicato alla grande tradizione lirica italiana.

Sabato 1 agosto, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del *Forte Sangallo*, andrà in scena *”Nettuno all’Opera”*, un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più celebri del melodramma italiano, organizzato da *Gitto Art Management*.

Il concerto accompagnerà il pubblico tra le immortali opere di *Giuseppe Verdi* e *Giacomo Puccini*, con brani entrati nella storia della musica come *La donna è mobile*, *Recondita armonia*, *E lucevan le stelle*, *Che gelida manina*, *Sempre libera* e l’immancabile *Nessun dorma*, offrendo una serata di grande intensità artistica ed emotiva.

Ad interpretare il repertorio saranno il soprano *Anna Kozlova*, i tenori *Pasquale Palmiero* e *Daniele Paola*, con la partecipazione del presentatore e voce narrante *Pasquale Valiante*. Al pianoforte *Marina Ciubotaru*, mentre l’organizzazione e la direzione artistica sono affidate a *Gioacchino Gitto*.

L’evento rappresenta un ulteriore tassello del percorso culturale che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per valorizzare il Forte Sangallo come luogo d’incontro tra storia, arte e spettacolo, offrendo ai cittadini e ai visitatori una programmazione capace di spaziare tra generi e linguaggi diversi, con iniziative di alto profilo artistico e completamente gratuite.

«Con *Nettuno all’Opera* – dichiarano l’Assessore alla Cultura *Roberto Imperato* e il Presidente del Consiglio comunale *Roberto Alicandri* – il cartellone di *Aestas Culturae* si arricchisce di un appuntamento dedicato a uno dei patrimoni più preziosi della cultura italiana. Portare la lirica all’interno del Forte Sangallo significa offrire al pubblico un’esperienza capace di unire la bellezza della musica alla straordinaria atmosfera di uno dei luoghi simbolo della nostra città. Continuiamo a investire in una proposta culturale ampia, accessibile e di qualità, che possa coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il patrimonio storico e artistico di Nettuno.»

L’ingresso è *libero fino ad esaurimento dei posti disponibili*. Una nuova occasione per vivere il Forte Sangallo attraverso la magia della musica e riscoprire il fascino senza tempo dell’opera lirica.