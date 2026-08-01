Anzio, Continuano i controlli della polizia locale sui rifiuti: primi mezzi sequestrati  e installazione della videosorveglianza ambientale

Continuano ogni settimana i controlli della Polizia Locale di concerto con il settore Ambiente. Nei giorni scorsi sono state elevate decine di sanzioni a diverse attività commerciali, utenze domestiche singole e condomini su tutto il territorio. Mancata differenziazione dei rifiuti, utilizzo di sacchi neri con rifiuti indifferenziati, errati conferimenti, sono i comportamenti purtroppo ancora diffusi e oggetto di sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda il reato di sversamento di rifiuti, sono stati installati 13 punti di videosorveglianza nei giorni scorsi, per un totale di 24 telecamere già operative e funzionanti. Altri 6 punti e 14 telecamere saranno installati entro fine agosto.

In pochissimi giorni, sono stati individuati 3 trasgressori per i quali sarà previsto il sequestro del mezzo e una multa che potrà oscillare tra i 1.000 e i 27.00 euro secondo quanto previsto dall’art. 255 del Testo Unico Ambientale.

“Chiediamo ai cittadini e alle imprese una cosa molto semplice – dichiara il sindaco Aurelio Lo Fazio – ovvero di differenziare i rifiuti e rispettare le regole del corretto conferimento. Se tutti facessero la loro parte, la città sarebbe più pulita e più bella per tutti”

“Ringrazio la Polizia locale e l’Ufficio ambiente per il lavoro che si sta portando avanti – conclude l’assessore all’Ambiente Luca Brignone – Sappiamo che in estate la gestione dei rifiuti diventa estremamente complessa e che per contenere i costi dell’inflazione stiamo chiedendo uno sforzo ai cittadini. Non possiamo accettare che per colpa di una minoranza di incivili tutto sia vanificato. Solo riuscendo a diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati sarà possibile ottenere già dal prossimo anno le risorse economiche per aumentare i servizi per tutti senza aumentare la Tari”.