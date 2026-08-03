Anzio. Open day carte di identità, aperti gli slot di agosto

Sono aperti gli slot per le prenotazioni degli “open day” per le carte di identità elettroniche previsti nel mese di agosto. Gli appuntamenti, riservati esclusivamente ai residenti nel Comune di Anzio, sono prenotabili solo online al link https://comune.anzio.roma.it/prenotazione-appuntamento cliccando su Area 3 – Servizi alla persona.

Il calendario

Mercoledì 5 /12 / 19 / 26 agosto primo appuntamento ore 14.40 – ultimo appuntamento ore 18 con cadenza ogni 20 minuti destinato alle urgenze previste dalla legge, prenotate e prenotabili via mail all’indirizzo cieinurgenza@comune.anzio.roma.it

Sabato 8 / 22 / 29 agosto – mattina: primo appuntamento ore 9 ultimo appuntamento ore 12.40 – con cadenza ogni 20 minuti

– pomeriggio: primo appuntamento ore 14.40 ultimo appuntamento ore 18 con cadenza ogni 20 minuti.

In totale sarà possibile soddisfare 270 richieste.

Urgenze

Si rammenta che la Carta d’Identità Elettronica (Cie) a carattere di urgenza può essere richiesta esclusivamente dai residenti nel Comune di Anzio, privi di altro documento di riconoscimento valido, per le seguenti motivazioni:

· Viaggio imminente e documentato con partenza prevista entro 60 giorni dalla data della richiesta;

· Motivi di salute;

· Partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici;

· Furto, smarrimento o deterioramento;

· Iscrizioni a scuole/università

Per la presa in carico dell’istanza, alla mail dovrà essere allegata obbligatoriamente copia di:

· Documentazione comprovante il motivo dell’urgenza (titolo di viaggio o prenotazione in una struttura ricettiva, attestazione di ricovero in strutture ospedaliere o altra documentazione comprovante una urgenza di natura sanitaria, denuncia di smarrimento/furto, copia della Carta di Identità deteriorata, autocertificazione della partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici o dell’iscrizione a scuole/università);

· Autocertificazione dell’assenza di altri documenti di riconoscimento in corso di validità (sono esclusi i richiedenti, in possesso di Patente, che devono recarsi all’estero);

Rispettare gli appuntamenti

Si ricorda che una volta prenotato, è bene presentarsi. Lasciare vuoto uno “slot” è irrispettoso nei confronti di altri che aspettano un appuntamento e di chi lavora per fare in modo che il rilascio delle Carte di identità elettroniche sia il più celere possibile.