Uffici Anzio, nuovi appuntamenti online per i cittadini. Aumentano i servizi digitali

Aumentano le possibilità di prenotare online gli appuntamenti con gli uffici del Comune, una delle possibilità messe a disposizione dal sito realizzato grazie alla collaborazione di Città Metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro.

È possibile prendere appuntamento, entrando nell’area Segretario generale per la vidimazione del registro degli aderenti alle associazioni di volontariato. Dall’area Stato civile e leva, invece, si possono prenotare l’acquisto della cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 91/1992), il giuramento per la cittadinanza italiana (artt. 5 e 9 legge 91/1992), il prericonoscimento nascituro e la “Dat” (dichiarazione anticipata di trattamento).

Tali prenotazioni si aggiungono a quelle già in essere per Imu e Tari, nonché per la prenotazione degli open day per le carte di identità elettroniche.

Continuano, in questo modo, a essere implementati i servizi digitali per i cittadini. Nelle prossime settimane, sarà possibile prenotare appuntamenti anche per altri uffici.