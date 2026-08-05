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Ostia i Carabinieri arrestano 32enne che aveva aggredito la compagna con spray al peperoncino e coltello 

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ROMA – In via dell’Idroscalo, i Carabinieri della Stazione di Roma Ostia hanno arrestato un 32enne di origine lettone, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 per una violenta lite in abitazione.

L’uomo, al culmine di una lite scaturita tra le mura domestiche, avrebbe aggredito e minacciato, utilizzando uno spray al peperoncino e un coltello da sub, la convivente, una 51enne di origine polacca.

La vittima, soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia, ha riportato lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 40 giorni.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della donna, l’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Roma “Regina Coeli” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto è stato convalidato.

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