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Roma, attende la ex in strada e la aggredisce. Arrestato 38enne per maltrattamenti

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I Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno arrestato un 38enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Tagliacozzo dove l’uomo, dopo aver atteso la ex compagna nei pressi della sua abitazione, l’avrebbe aggredita fisicamente, infrangendo anche il parabrezza della sua autovettura e portandole via il telefono cellulare.

Ai Carabinieri la vittima ha raccontato di essere da tempo oggetto di continui episodi violenti da parte dell’ex convivente, avvenuti anche alla presenza del loro figlio minore.

La donna è stata trasportata al Policlinico “Umberto I” per le cure mediche necessarie e successivamente presa in carico dal Centro Antiviolenza di zona.

I Carabinieri hanno immediatamente attivato la procedura del “Codice Rosso”.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di “Regina Coeli”.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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