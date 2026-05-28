Solidarietà Shukri Said: la libertà di stampa Non è un privilegio, è un bene comune

La Rete #NOBAVAGLIO – Liberə di essere informati esprime piena e convinta solidarietà alla giornalista e attivista Shukri Said, storica voce della rubrica Africa Oggi su Radio Radicale.

Negli ultimi mesi la Direzione di Radio Radicale ha messo in atto comportamenti inquietanti che assumono sempre più i tratti di atti di censura ripetuti:

Spostamento arbitrario delle puntate in orari notturni.

Mancata messa in onda di episodi già pronti.

Cancellazione dal palinsesto e dal sito web.

Revoca del supporto tecnico necessario.

UNA VOCE SCOMODA SILENZIATA

Non possiamo ignorare che questi ostacoli avvengano dopo che Shukri Said si è espressa con chiarezza e coraggio contro il genocidio in corso a Gaza e contro i crimini commessi da Israele. Un attacco che lede il diritto-dovere di cronaca e il diritto degli ascoltatori a un’informazione plurale.

È del tutto intollerabile che una testata storicamente sinonimo di libertà, che riceve finanziamenti pubblici e svolge un ruolo di servizio pubblico, si renda protagonista di simili ritorsioni editoriali (che coincidono, peraltro, con una causa per il riconoscimento del lavoro subordinato della giornalista).

CHIEDIAMO CON FORZA:

Tutela sindacale immediata per Shukri Said.

Ripristino immediato della normale messa in onda di Africa Oggi.

Massima trasparenza sulle decisioni editoriali della Direzione.

Garanzie concrete contro ulteriori atti ritorsivi.

Difendere Shukri Said significa difendere il diritto di tutte e tutti a un’informazione libera, plurale e non intimidita.

Rete #NOBAVAGLIO

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