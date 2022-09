Venerdì 9 settembre, giungerà a Nettuno proveniente da Traunreut, un gruppo di 18 ciclisti tedeschi

Associazione Gemellaggi Nettuno APS

Traunreut- Nettuno in bicicletta

Venerdì 9 settembre, giungerà a Nettuno proveniente dalla cittadina gemellata di Traunreut, un gruppo di 18 ciclisti tedeschi.

La squadra composta da uomini e donne è partita alle 8,30 del 2 settembre dalla città Bavarese e con l’appoggio di due furgoni percorrerà la distanza di 1150 circa che separa Traunreut da Nettuno in 8 giorni, facendo delle tappe intermedie in vari paesi. Il 9 settembre percorrerà l’ultimo tratto di 20 Km, insieme ad un gruppo di 20 ciclisti di Nettuno appartenenti alle società: ADS NETTUNO BIKE; ADS SACRO CUORE NETTUNO; ADS NETTUNO; ADS IRON BIKE; ASD CICLISTI 2 ERRE NETTUNO; CICLISTICA TRE CANCELLI.

All’arrivo previsto alle ore 12,00 in piazza C. Battisti troveranno ad accoglierli il Commissario Bruno Strati, la Dott.ssa Margherita Camarda, il Borgomastro di Traunreut Hans-Peter Dangschat con i consiglieri Gerti Winkels e Bernhard Seitlinger che soggiorneranno a Nettuno per l’occasione dal 7 al 12 settembre e gli appartenenti dell’ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI NETTUNO, organizzatrice dell’evento.

Dopo un piccolo rinfresco di benvenuto, vi sarà presso la sala Consigliare un momento istituzionale con i saluti dei rappresentanti delle due città.

L’evento è organizzato dall’Associazione Gemellaggi Nettuno in collaborazione del comune di Nettuno.

Di seguito il programma del soggiorno della delegazione.

Mercoledì 7 settembre; arrivo a Roma Fiumicino 18,25, accoglienza della delegazione presso l’Albergo Astura ore 20,00 circa

Giovedì 8 settembre; giornata libera, ore 20,00 cena offerta dall’Ass.Gemellaggi )

Programma di venerdì 9 settembre 2022

Ore 09,30 partenza del gruppo di 20 ciclisti Italiani da Piazza Cesare Battisti in Nettuno alla volta di Ardea (RM), hotel Corte in Fiore, via degli Olivi, 16 località Tor San Lorenzo con la scorta della Polizia Locale di Nettuno, Anzio, Ardea per i tratti di competenza e della Polizia Stradale. (piazza Cesare Battisti sarà chiusa al traffico)

10,45 partenza del gruppo di 40 ciclisti dall’hotel Corte in Fiore per Nettuno, i due gruppi percorreranno insieme il tratto di strada da Ardea a Nettuno.

ore 12,00 circa, arrivo in piazza Battisti degli atleti.

Ore 12,30 circa, momento istituzionale di benvenuto presso la sala consigliare con i rappresentanti delle due amministrazioni. (con la presenza di 2 Priore dell’Ass.Stella del Mare)

Ore 13,15 circa, ricevimento di benvenuto, offerto dall’Associazione Gemellaggi Nettuno

Ore 14,30 circa, visita guidata della Città di Nettuno per gli atleti

Ore 16,30 partenza dei 20 ciclisti Tedeschi per Ardea.

17,30/18,00 arrivo presso l’hotel Corte in Fiore.

Sabato 10 settembre, 8,30 visita guidata della delegazione a Torre Astura a cura dell’Ass. Gemellaggi.

Domenica 11 settembre, giornata libera.

Lunedì 12 settembre, rientro a Traunreut da Roma Fiumicino 15,45, partenza da l’Hotel Astura 12/12,30

Per contatti:

Franco Cirilli 3274687426, e-mail: assgemellagginettuno@gmail.com