Anzio. Giovedì 8 settembre “La crisi energetica, il nucleare e le reali alternative”

Alle ore 18 presso la sede di Apa

Prosegue il ciclo di incontri che Alternativa per Anzio sta organizzando per stimolare un dibattito serio e utile in vista delle elezioni del 25 settembre. Questa settimana parleremo con un esperto di energia nucleare e di transizione energetica.

La crisi energetica è insieme crisi sociale e crisi ambientale e inevitabilmente domina la campagna elettorale. Le forze politiche che dal 26 settembre guideranno il paese dovranno prendere decisioni cruciali in materia energetica, dalle quali dipenderà il futuro del nostro paese e delle future generazioni. Tuttavia, il dibattito attuale ci sembra spesso troppo poco informato: si lanciano proposte e soluzioni con leggerezza, per accontentare una parte o l’altra dell’elettorato, senza un’adeguata consapevolezza. Tra queste si è tornato a parlare molto di nucleare come soluzione alla crisi energetica, nonostante l’ennesima bocciatura degli italiani nel referendum del 2011.

È davvero possibile tornare a parlare di nucleare in Italia? Rappresenta un’effettiva possibile via d’uscita dalla crisi? Le centrali di ‘nuova generazione’ sono realizzabili e sicure? Pensiamo di no. Non per ideologia, ma per concreti e pragmatici motivi.

Ne parliamo giovedì 8 settembre alle ore 18.00 nella nostra sede, in via Valle Schioia 125, con Riccardo Galantucci, ex ispettore nucleare dell’EURATOM (Comunità europea dell’energia atomica).

Sono invitati tutti i cittadini, le associazioni e le forze politiche impegnate in questa campagna elettorale. L’incontro, che è innanzitutto formativo e divulgativo, vuole contribuire ad informare il dibattito. La fase storica che stiamo vivendo è troppo importante per lasciare spazi a demagogie e finte soluzioni elettorali a buon mercato.

Alternativa per Anzio