Anzio. La Pro Loco pubblicherá il nuovo libro di Arrigo Cecchini

Arrigo Cecchini, 100 anni ma non li dimostra.

Il caro Arrigo è arrivato in vista di un traguardo molto significativo ed importante: 100 anni di vita spesi, con la sua instancabile attività di scrittore a trasferire alle giovani generazioni un’immagine della Città molto diversa da quella attuale, scavando nei suoi ricordi e approfondendo argomenti originati semplicemente da una vecchia fotografia.

La Pro Loco “Città di Anzio” intende rendere omaggio al suo “Presidente Onorario” pubblicando la sua più recente fatica letteraria Un affascinante viaggio nel passato di Anzio.

Nell’ambito della nostra Associazione si è sempre distinto per la Sua signorilità, per il suo modo di proporsi senza clamore e per il suo assoluto, incommensurabile amore per la città di Anzio che lo ha portato ad impegnarsi in numerose attività politiche e culturali: Sindaco della Città dal 1968 al 1970, co-fondatore e membro attivo di innumerevoli Associazioni tutte volte alla valorizzazione turistico-culturale di Anzio; dal Rotary Club al Museo dello Sbarco, dall’Azienda di Soggiorno e Turismo alla Pro Loco “Città di Anzio”.

Il libro raccoglie la storia della nostra Città: partendo dagli antenati Romani, si focalizza sui culti, sulle tradizioni, sui percorsi archeologici che attraversano il territorio, offrendo uno sguardo ai lati più celati della storia passata e su quelli che già conosciamo, per non dimenticare.

Il racconto giunge fino ai giorni nostri, mettendo in luce la ricchezza che ci è stata tramandata dal passato più lontano e da quello più recente, che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, e il ruolo cruciale che ha rappresentato Anzio.

Il tutto è corredato da riproduzioni di fotografie originali, che testimoniano al meglio i reperti storici e i fatti accaduti.

Il libro, che andrà prossimamente in stampa, sarà presentato quanto prima ai cittadini.

Il Consiglio Direttivo