Aprilia. Il 25 marzo, Progetto di sensibilizzazione sull’endometriosi denominato “Sediamoci sul giallo”

L’amministrazione comunale informa che, in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione sull’endometriosi, sabato 25 marzo alle ore 16:00 presso il parco Friuli verrà inaugurata la panchina Endopank. Il Progetto di sensibilizzazione sull’endometriosi denominato “Sediamoci sul giallo: Endopank” è sostenuto dall’associazione La voce di una è la voce di tutte Odv. La panchina gialla verrà inaugurata alla presenza della vice sindaca Luana Caporaso e dell’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia. L’ iniziativa volge a sensibilizzare soprattutto le giovani donne e le loro famiglie. L’endometriosi è una malattia ancora troppo poco conosciuta, di cui in Italia soffre una donna su 10 (tra il 10 e il 15% delle donne in età fertile). Comporta dolori, che possono essere cronici e persistenti e si aggravano durante il periodo mestruale. L’endometriosi ha un ritardo diagnostico stimato di circa 7/9 anni mentre è fondamentale avere una diagnosi precoce per evitare danni invalidanti permanenti. L’endometriosi è una malattia cronica del tessuto simil-endometriale che, per motivazioni ancora sconosciute, si va ad attaccare agli organi più o meno vicini all’utero (ovaie, intestino, vescica, ureteri, reni, diaframma) danneggiandoli. La statua di San Michele di piazza Roma sabato 25 Marzo verrà illuminata di giallo, come contributo della Città alla campagna informativa sull’endometriosi, malattia cronica femminile. “Il Comune di Aprilia ha aderito con convinzione a questa campagna informativa, commenta l’Assessora alle Politiche Sociali, Francesca Barbaliscia, si tratta di una malattia subdola perché non sempre è facile coglierne i segnali. È importantissimo parlarne per creare consapevolezza: un’adeguata prevenzione, infatti, può contenerne le conseguenze e, nei casi più gravi, scongiurare l’infertilità”.