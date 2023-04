Nettuno. Grande adesione al “Microchip day” organizzato dal Comune e la Asl Roma 6

Si e’ svolto ieri mattina dalle 9 alle 14, in piazzale Cesare battisti-aula consiliare-il “Microchip day”,giornata dedicata all inserimento gratuito del microchip pei i nostri amici a 4 zampe.

L operazione realizzata congiuntamente Ufficio Ambiente del Comune ed Asl Roma 6 ha interessato 200 cani, 100 registrati subito e 100 riceveranno la registrazione via email. Una partecipazione straordinariamente alta, per una sola mattina in cui si è svolta la microchippatura degli amici a quattro zampe.

Il microchip

Dal 1° gennaio 2005 l’unico sistema identificativo nazionale per gli animali d’affezione è il microchip. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico, di forma cilindrica di circa 8/10 millimetri di lunghezza e 1/2 millimetri di diametro, rivestito in materiale biocompatibile, che viene introdotto sottocute esclusivamente da un medico veterinario.