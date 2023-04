La compagnia della parrocchia di Santa Barbara porta in scena “Frozen”

Torna il consueto ed atteso appuntamento con il musical all’oratorio della Parrocchia di Santa Barbara in Via San Benedetto Menni n. 4 a Nettuno. La compagnia dei giovani di questa comunità viva ed attiva metterà in scena “Frozen”, ormai un grande classico della vasta collezione Disney.

L’appuntamento è fissato a sabato 29 aprile 2023 alle ore 20:45. Lo spettacolo, dedicato ai bambini ma anche agli adulti, è stato realizzato anche grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, sempre pronta a sostenere queste iniziative.