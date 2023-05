Anzio. Violenza sessuale. Vittima una ragazza di 18 anni

Violenza sessuale la vittima è una ragazza di 18 anni, bloccata in un viottolo sterrato da uno sconosciuto mentre faceva rientro in casa. Trascinata in un cespuglio sarebbe poi stata stuprata. A trovarla in lacrime in stato di choc la polizia.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, una 18enne residente ad Anzio, l’orrore si è consumato intorno alle 23:00 ieri sera venerdì 12 maggio. Dopo essere stata presumibilmente seguita la ragazza è stata sorpresa alle spalle da “un uomo forse straniero” nella zona tra Anzio 2 e la Nettunense, e poi stuprata.

Le urla della ragazza hanno poi messo in fuga il violentatore con la giovane che in lacrime ha chiesto aiuto in strada. Soccorsa è stata trasportata in ospedale. Raccolta la denuncia è in corso da una vera e propria caccia all’uomo. Sulla violenza indagano gli investigatori del Commissariato Anzio-Nettuno di polizia.