Aprilia. Pubblicate le graduatorie relative al bonus energia

L’amministrazione comunale informa che sono state pubblicate le graduatorie definitive relative al cosiddetto Bonus Energia. Gli elenchi sono divisi in base ai Comuni facenti parte del Distretto LT1 ( Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima). Per il 2023, infatti, la Regione Lazio ha pensato a una serie di aiuti per famiglie e imprese per contrastare il caro-bollette. “Si tratta, spiegano le 4 amministrazioni comunali del distretto, di uno strumento a sostegno dei bilanci familiari in virtù dei rincari portati in dote dalle difficile congiunture internazionali degli ultimi mesi. Un sostegno rivolto soprattutto alle famiglie in difficoltà”.