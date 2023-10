Il 3 novembre a San Felice Circeo incontro su “le mafie grigie in provincia di Latina” con gli autori del libro “Laboratorio criminale”

Venerdì 3 novembre alle ore 17.00 appuntamento presso la sala della Pro loco di San Felice Circeo dove si terrà un incontro su “Le mafie grigie in provincia di Latina” e la presentazione del libro “Laboratorio criminale” di Marco Omizzolo e Roberto Lessio. Il testo tratta “la storia della mafia di origine Rom, radicatasi nell’area romana e pontina grazie alla dinastia dei Casamonica-Di Silvio, e del laboratorio criminale che l’ha generata, con la complicità della politica…”.

Intervengono

-L’autore e sociologo Marco Omizzolo e il giornalista e autore Roberto Lessio

-Il giornalista della “Rete NoBavaglio’ Claudio Pelagallo

-il Comitato “Circeo Bene Comune”

-L’associazione di lotta alle illegalità e alle Mafie “Antonino Caponnetto”

L’evento organizzato dal Comitato “Circeo Bene Comune” e dall’associazione Caponnetto ha come scopo quello sensibilizzare i cittadini di fronte al tema delle infiltrazioni mafiose, il vasto fenomeno che non sta risparmiando alcun settore, condizionando pesantemente la vita delle persone e la sicurezza, in particolare sul litorale romano e pontino.