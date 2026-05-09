Attivato a Velletri un sistema robotico per la chirurgia protesica del ginocchio

La ASL Roma 6 prosegue il percorso di innovazione tecnologica applicata all’attività chirurgica con l’attivazione, presso l’ospedale Ospedale Paolo Colombo di Velletri, di un sistema robotico di supporto alla chirurgia ortopedica protesica del ginocchio.

La tecnologia sarà introdotta nelle prossime settimane anche presso l’ospedale Ospedale San Sebastiano di Frascati, nell’ambito del potenziamento delle attività ortopediche aziendali.

Il sistema robotico ROSA Knee System viene utilizzato come supporto intraoperatorio negli interventi di protesi del ginocchio e consente una pianificazione chirurgica personalizzata sulla base delle caratteristiche anatomiche del paziente. La piattaforma permette inoltre di assistere il chirurgo durante le diverse fasi dell’intervento attraverso dati e rilevazioni in tempo reale, con l’obiettivo di migliorare accuratezza e precisione del posizionamento protesico.

«L’introduzione di questa tecnologia rientra nel percorso di rafforzamento dell’offerta ortopedica aziendale e nell’obiettivo di garantire strumenti innovativi a supporto dell’attività clinica e chirurgica», dichiara il Direttore Generale della ASL Roma 6, Giovanni Profico. «L’attenzione all’innovazione deve accompagnarsi alla valorizzazione delle competenze professionali presenti nei nostri ospedali, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini prestazioni sempre più appropriate ed efficaci».

L’attività è stata avviata presso la UOC di Ortopedia dell’ospedale di Velletri, diretta dal dottor Di Vavo.

Nei prossimi giorni sarà inoltre pubblicata un’intervista di approfondimento con il dottor Di Vavo dedicata all’utilizzo del sistema robotico, ai primi risultati dell’attività chirurgica e agli aspetti clinici e organizzativi legati all’introduzione della nuova tecnologia.