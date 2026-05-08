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Rete inclusiva, martedì appuntamento a Villa Sarsina

Roberta Sciamanna
By Roberta Sciamanna
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È in programma martedì 12 maggio alle 15, nell’aula consiliare di Villa Sarsina, il convegno di presentazione “Rete inclusiva”.  Si tratta di un sistema integrato tra istituzioni, scuola, servizi sanitari, forze dell’ordine e famiglie, finalizzato alla prevenzione e all’intervento nei fenomeni di abbandono scolastico, ritiro sociale, disagio psicologico in età evolutiva, comportamenti a rischio e devianza minorile, attraverso interventi coordinati rivolti ai minori e azioni di supporto, formazione e accompagnamento per gli adulti di riferimento.

È il secondo appuntamento dedicato ai diritti dei minori, una delle azioni che l’amministrazione guidata da Aurelio Lo Fazio realizza e con la quale partecipa alla campagna “Diritti in Comune” dell’Unicef. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto l’incontro sull’affido familiare.

“Adesso affrontiamo i fenomeni di dispersione scolastica, ritiro sociale e disagio psicologico dei bambini e adolescenti – dice l’assessore ai servizi sociali, Rita Pollastrini –  problemi sempre più frequenti che necessitano di interventi in prevenzione, e lo strumento su cui intendiamo lavorare è il rafforzamento della ‘Rete inclusiva’ che mette in dialogo costante tra di loro i diversi soggetti”.

Programma

Saluti: Rita Pollastrini, assessore ai servizi sociali del Comune di Anzio

 Alessandra Ciotti, assessore alla Pubblica istruzione, edilizia scolastica e pari opportunità del Comune di Anzio: “Scuola e territorio: osservare il disagio e sostenere i contesti educativi”

Angela Santaniello, dirigente Area servizi alla persona Comune di Anzio: ““Costruire la rete: il ruolo dei servizi territoriali nella presa in carico integrata”

Giacomo Menghini, direttore Uoc del Distretto sanitario 6: “Integrare per non disperdere: il distretto sanitario nella rete per i minori”

Diana Di Pietro, responsabile Uoc Neuropsichiatria infantile: ““Intercettare il disagio: prevenzione e intervento nei contesti di vita dei minori”

Gianuario Buono, direttore Csm Anzio/Nettuno Asl Roma 6: “Accompagnare, non solo curare: il ruolo dei servizi e degli adulti di riferimento”

Capitano Tommaso Errico, comandante della Compagnia Carabinieri di Anzio: “Prevenire i comportamenti a rischio: il ruolo delle forze dell’ordine nella rete territoriale”

Giulia Sabrina Malandrino,  Marina Barbato, Giuseppe Salvatori e Simona Cibati, referenti “Rete inclusiva”: “La Rete Inclusiva come spazio di connessione territoriale”

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Giornalista Pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione presso La Sapienza di Roma, iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2004. Ha lavorato per "La Provincia", "Latina Oggi", "Il Granchio", "Reporter News"

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