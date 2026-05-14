Pomezia, Contrastare il rischio idrogeologico, in arrivo dal Mninistero oltre 4 milioni di euro.

La sindaca Felici: “Gestione acque meteoriche rappresentano una priorità”

In arrivo dal Ministero dell’Interno 4,3 milioni di euro per contrastare il rischio idrogeologico nel territorio di Pomezia. Gli interventi finanziati riguardano opere strategiche di mitigazione del rischio idrogeologico e di regimentazione delle acque meteoriche in diverse aree del territorio comunale:

Mitigazione del rischio idrogeologico – regimentazione delle acque in località Castagnetta.

Mitigazione del rischio idrogeologico – regimentazione delle acque in località Campo Jemini.

Mitigazione del rischio idrogeologico – regimentazione delle acque lungo la complanare alla SR 148 Pontina.

Messa in sicurezza del versante in frana presso Fosso della Crocetta – area via Augusto Imperatore.

Mitigazione del rischio idrogeologico – regimentazione delle acque meteoriche in via Filippo Re presso la scuola dell’infanzia.

Si tratta di un risultato estremamente importante per Pomezia – ha dichiarato il primo cittadino di Pomezia Veronica Felici – perché consente di intervenire su criticità idrogeologiche presenti in diverse zone del territorio, con opere concrete e mirate alla sicurezza dei cittadini, delle infrastrutture e degli edifici pubblici. La prevenzione del rischio e la corretta gestione delle acque meteoriche rappresentano una priorità dell’Amministrazione”.

Il finanziamento ottenuto permetterà di avviare un programma articolato di interventi, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di allagamento, dissesto o instabilità dei versanti.

“Questi fondi – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppino Francioni – premiano il lavoro di programmazione svolto dagli uffici e dall’Amministrazione. Intervenire sulla mitigazione del rischio idrogeologico significa tutelare il territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere Pomezia più sicura e resiliente”.