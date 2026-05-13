Lavinio con Anzio aderisce a Progetto Civico Italia, Onorato: Presenza sempre più forte su questo territorio, già oltre cento comitati nel Lazio”

Si è tenuto ieri, presso l’Hotel Lido Garda, l’incontro ufficiale che segna l’adesione dell’Associazione “Lavinio con Anzio” a Progetto Civico Italia, con Alessandro Onorato, Coordinatore Nazionale di Progetto Civico Italia e Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, che ha chiuso i lavori della giornata.

Un appuntamento cruciale per il futuro amministrativo del territorio, incentrato sulla forza del civismo e sulla necessità di creare sinergie concrete tra i comuni e fare rete a livello nazionale.

“La presentazione del Comitato Civico di Anzio è stata una bellissima serata di partecipazione. Insieme al vicesindaco Pietro Di Dionisio, ai consiglieri Jessica Polverini, Riccardo Rocchetti, Francesco Tontini e Oriana Ventura che hanno aderito a Progetto Civico Italia, e ad Antonio Taurelli, il nostro Coordinatore Regionale, stiamo costruendo una presenza sempre più solida su questo territorio. Solo nel Lazio, in pochi mesi abbiamo già aperto più di 100 comitati civici. Vedere tanto entusiasmo e voglia di cambiare le cose ci dà la conferma che stiamo costruendo qualcosa di concreto e necessario. La nostra rete, fatta di amministratori, cittadine e cittadini, professionisti, studenti, imprenditori che hanno deciso di mettersi in gioco con impegno, passione e concretezza, cresce ogni giorno e ogni nuovo ingresso ci dà energia e responsabilità per continuare a costruire questa nuova forza politica civica, riformista e popolare”, dichiara Alessandro Onorato,

L’evento ha visto la partecipazione attiva dei vertici del sindaco di Anzio Aurelio Lo Fazio, dei consiglieri comunali di Roma Rocco Ferraro e Elisabetta Lancellotti, del coordinatore regionale di Progetto Civico Italia Antonio Taurelli, dei promotori dei comitati di Anzio e Nettuno, Gabriele Clavari e Gabriele Stirpe, e di tutto il gruppo al completo di Lavinio con Anzio, capitanato dal Vicesindaco di Anzio Pietro Di Dionisio e dai consiglieri comunali Francesco Tontini, Jessica Polverini, Riccardo Rocchetti e Oriana Ventura.

L’incontro ha rappresentato un momento di profonda riflessione politica e sociale. Il tema portante è stato il civismo, inteso non come isolamento, ma come capacità di fare rete per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini.

“L’adesione del nostro gruppo a Progetto Civico Italia rappresenta l’evoluzione naturale del nostro percorso – ha dichiarato il vice sindaco Pietro Di Dionisio – saliamo su questo treno in corsa per essere protagonisti del viaggio, nella consapevolezza che questo viaggio ci porterà verso un paese migliore.”

Il coordinatore regionale Antonio Taurelli ha ribadito: “Progetto Civico Italia cresce. Con l’adesione della Lista Civica «Lavinio con Anzio» entriamo nell’Amministrazione della città, rappresentati da quattro consiglieri comunali e dal vicesindaco Di Dionisio, una squadra coesa che ha già dimostrato sul campo di cosa è capace.

Anzio, insieme alla vicina Nettuno, è un altro tassello importante che si aggiunge nel Lazio per costruire qualcosa di nuovo: un polo progressista degli amministratori locali fondato su pragmatismo e visione concreta.

La presenza del coordinatore nazionale Alessandro Onorato ieri ad Anzio è la conferma di un’idea precisa di come intendiamo fare politica: partendo dai territori, ascoltando le comunità, costruendo dal basso.”

I punti chiave dell’incontro sono stati la Valorizzazione del civismo con Il ruolo fondamentale delle liste civiche nel governo delle città, la Cooperazione intercomunale, con le strategie comuni tra Anzio e Nettuno per servizi e infrastrutture, la Progettualità, con l’avvio di nuovi tavoli di lavoro per le sfide amministrative del prossimo futuro.