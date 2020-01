Anzio, Udc e Forza Italia creano un blocco di centro

Ad Anzio, quattro consiglieri di maggioranza ed un assessore hanno messo da parte divisioni e rancori personali che hanno contraddistinto la politica locale in questi mesi, per “sopravvivere” politicamente. A quanto emerge dai primi rumors, Roberta Cafà e Roberto Palomba dell’Udc, Marco Maranesi dimissionario Forza Italia, Massimo Millaci ex espulso Udc e ora in FI e l’assessore ex dimissionario Pino Ranucci, hanno creato un blocco. Un laboratorio che alcuni interpretano come l’aperitivo di richieste politiche, per non essere schiacciati dall’asse Lega-Fratelli d’Italia. Una possibile spina nel fianco del Sindaco Candido De Angelis, fresco di nomina come coordinatore della Lega degli enti locali. Un tentativo delle anime dei partiti minori destrutturati ed in caduta libera, di trovare spazio. De Angelis ha già dimostrato in passato, di non cedere a compromessi ed in questa occasione certamente cercherà di capire quali siano gli intendimenti di questo nuovo gruppo. Dietro a questa manovra secondo i ben informati, ci sarebbe il senatore del collegio vicino a Lorenzo Cesa. Da una poltrona per due della vigilia di Natale, siamo passati a due poltrone per quattro alla vigilia della Befana. O è solo un film?