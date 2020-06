Ardea. Controllo del territorio: tre arresti e due denunce, sequestrate armi e droga

Nella mattinata di ieri, nel corso di mirati controlli del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato tre persone e ne hanno denunciate altre due, tutte accusate – a vario titolo – di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi comuni di sparo in concorso.

Di questi, 4 sono uomini e una donna, tutti domiciliati nel territorio, di cui due incensurati, di età compresa tra 26 e 56 anni.

In particolare, dopo una mirata attività info-investigativa, attivata di iniziativa già da alcune settimane, i militari della Tenenza di Ardea hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di rinvenire e sequestrare alcune centinaia di grammi tra marijuana, hashish e cocaina.

Nel contesto, i Carabinieri hanno altresì rinvenuto e sequestrato anche due fucili da caccia illecitamente detenuti, 39 cartucce, più di 1 kg. di polvere da sparo e 419 inneschi al mercurio, tutto illegalmente detenuto.

Nell’ambito dei citati servizi antidroga messi in atto sul territorio, i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Roma due giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente, per uso personale.

I tre arrestati – due dei quali sono stati condotti in carcere mentre la donna, in quanto incensurata, è stata posta agli arresti domiciliari – sono in attesa dell’udienza di convalida del Tribunale di Velletri.