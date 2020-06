Anzio, Alessandroni verso la nomina a coordinatore di FDI e Cafà tra presidenza del consiglio e giunta

Anzio, Fratelli d’Italia verso l’opposizione. Dopo la revoca dell’assessore Laura Nolfi, continuano le uscite degli esponenti di Fratelli d’Italia dalla maggioranza e non solo. Il coordinatore cittadino del partito Marco Tilli è stato revocato e al suo posto si da per certa l’entrata dell’ex assessore Alberto Alessandroni. Questa nomina allontanerebbe ulteriormente il partito della Meloni, dalla maggioranza del sindaco Candido De Angelis. Inoltre l’assessore Velia Fontana ed i consiglieri comunali De Angelis e Gatti visto il loro sostegno al sindaco potrebbero passare al Gruppo Misto. Per oggi è previsto l’arrivo in città del senatore della Lega Gianfranco Rufa, per un evento degli enti a Villa Sarsina, ma lo scopo primario visti le fibrillazioni in corso, non facciamo fatica a credere che sia ben altro. Intanto sembra fatta per la consigliera Roberta Cafà dell’Udc. Visto il panorama politico in mutamento, potrebbe scegliere tra la presidenza del consiglio e il posto della Nolfi in giunta.