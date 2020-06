Nettuno. Coppola: nessun allargamento della maggioranza all’opposizione

“Ci tengo a precisare che sono alla guida di una maggioranza di centrodestra e che le mie parole rivolte alla possibilità di offrire una delega all’opposizione riguarda il portare avanti una collaborazione limitata al settore della sanità con il professor Marchiafava per non disperdere il patrimonio di lavoro portato avanti durante il periodo di emergenza per il Coronavirus. La maggioranza resta quella che ha portato alla mia elezione e in questi giorni di confronto con tutti sono certo che emergerà un nuovo equilibrio che ci permetterà di fare bene per Nettuno”.