Anzio. Pollastrini M5S: spettacoli estivi, un bando confezionato per qualche operatore

Ci coglie di sorpresa ma non troppo il bando per gli spettacoli estivi.

Un bando per 140 mila euro per una decina di eventi dell’ ultimo minuto. E mica ci contentiamo di poco perche chiediamo ” artisti di acclarata fama”. Ma d’altronde con questa cifra..

Questo nonostante nella Commissione congiunta Bilancio/ Attività Produttive l’assessore Salsedo si era dimostrata disponibile a valutare la proposta del M5S di destinare i fondi per gli spettacoli estivi 2020 a forme di ristoro economico per le attività danneggiate dai mesi di chiusura. La stessa aveva ipotizzato un bonus per l’affitto.

Ci ritroviamo invece un bando confezionato per qualche operatore a risposta già impacchettata, che incasserà 140 mila euro senza neanche il rischio di impresa qualora i biglietti restino invenduti, tanto paghiamo noi tutti.

In alternativa si poteva offrire gratis uno spazio atttrezzato a Villa Adele agli artisti locali che con il lockdown sono rimasti al palo e organizzare comunque eventi piacevoli a basso costo. In ogni casoi soldi sarebbero stati utilizzati per la nostra comunità con un ritorno positivo.

Una spesa inutile quindi, in un momento difficile.

Va bene la ” Rinascita” ma a vantaggio di tutti e non dei soliti pochi.

Rita Pollastrini

M5S Anzio