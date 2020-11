Alternativa per Anzio: Protocollate le firme per il progetto Lavino

Il “Progetto Lavinio” per la risistemazione ed alberatura di via di Valle Schioia ha compiuto un altro passo. Sono state infatti protocollate al Comune di Anzio le firme a sostegno del progetto raccolte nei mesi scorsi. Il consigliere Luca Brignone e gli ideatori, Andrea Cipollone e Sara Di Felice, ricapitoleranno il progetto e illustreranno i passi successivi in una breve diretta Facebook in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, sabato 21 novembre 2020 alle ore 21.

A seguire, lanceremo online il documentario “La straordinaria storia di Lavinio”. Lo scorso 12 settembre la pioggia ha interrotto una partecipatissima presentazione del documentario, che finalmente veniva proiettato in pubblico nel cuore di Lavinio stazione in versione definitiva. Visto l’interesse suscitato e le molte richieste, ci eravamo ripromessi di riorganizzare una nuova presentazione pubblica non appena possibile, ma il nuovo peggioramento della pandemia ha reso purtroppo impossibile l’organizzazione di eventi pubblici per i prossimi mesi.

Per questo, abbiamo deciso di rendere disponibile il filmato online. Il documentario sarà quindi presentato sul nostro canale YouTube. Basterà cercare “La straordinaria storia di Lavinio” o il nostro canale “Alternativa per Anzio” su YouTube per vederlo o visitare i nostri profili Facebook e Instagram dove condivideremo il video.

Il Direttivo di Alternativa per Anzio