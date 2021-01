Cadavere restituito dal mare a Foce Verde

È stato rinvenuto sulla spiaggia di Foce Verde un cadavere forse di un uomo. Visto l’avanzato stato di decomposizione si ipotizza che sia stato in acqua per diverse settimane. Il ritrovamento dopo le forti mareggiate di questi giorni. Il macabro ritrovamento risale al primo pomeriggio di oggi, quando un residente della Marina di Latina ha notato lo scheletro sul bagnasciuga. Per gli accertamenti del caso sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante che hanno delimitato l’area in attesa dell’intervento della Polizia scientifica.